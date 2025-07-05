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Трамп похвалил Путина за борьбу с санкциями

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп с красной кепке
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп признал успехи президента РФ Владимира Путина в борьбе с санкциями, но могут быть введены новые.

«Знаете, ему удавалось справляться с санкциями. <...> Он профессионал», — заявил журналистам Трамп на борту самолета во время полета в штат Нью-Джерси, кадры его ответов опубликованы в Х.

По словам президента США, Путин понимает, что санкции против России могут последовать, они будут «обязывающие». Трамп уточнил, что российский лидер «не в восторге» от возможности введения новых рестрикций.

Речь идет о законодательной инициативе сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), согласно которой если какая-либо страна покупает товары у России и не помогает Украине, то на ее продукцию, поставляемую в США, будет вводиться пошлина500%.

Резюмируя итоги беседы с Путиным, Трамп подчеркнул, что остался ей «очень недоволен». По его словам, президент России «хочет идти до конца» в украинском конфликте.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

Выйдет теперь лет в 50 знатно спустила свою жизнь!

anubis77

Ага, заранее включил камеру и ждал когда треснет, что бы снять треснувшее стекло Ты как всегда дичь несёшь...

number10

Денацификация и демилитаризация, все как было с самого начала. Это западные партнеры, то одно, то другое...

anubis77

Вот было б у тебя хоть часть того что ты нахваливаешь, не задавал бы глупых вопросов и меньше дичи нёс...