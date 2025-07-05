Умер звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон

Австралийский актер Джулиан Макмэхон, наиболее известный по сериалам «Зачарованные» и «Части тела», умер в возрасте 56 лет, сообщила его супруга Келли Паньягуа.

«Мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно ушел из жизни на этой неделе после отважной борьбы с раком», — сказала она изданию Deadline.

Макмэхон родился в Сиднее 27 июля 1968 года в семье австралийского политика Уильяма Макмэхона, который был 20-м премьер-министром страны. Карьеру он начал как модель. В 1990-х переехал в Голливуд.

Актер известен по ролям демона Коула в «Зачарованных», причем его герой настолько понравился зрителям, что вместо одного сезона он пробыл в сериале три, Доктора Дума в «Фантастической четврке», пластического хирурга Кристиана Троя в «Частях тела». За роль последнего был номинирован на «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль на ТВ».

Макмэхон был трижды женат, от второй супруги у него есть дочь.

Год назад, в июле 2024, звезда «Зачарованных» и «Беверли-Хиллз, 90210» Шеннен Доэрти умерла от рака. Она боролась с онкологией девять лет. Ей было 53 года.