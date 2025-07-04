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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп обсудил с Зеленским поставки вооружений Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили поставку средств противовоздушной обороны, написал в X со ссылкой на источники журналист издания Axios Барак Равид.

Ранее СМИ узнали, что США приостановили поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений

Позднее Трамп заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву, но при этом исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

Президент России Владимир Путин в разговоре с Трампом заявил, что Москва будет добиваться поставленных целей на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Оружие
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