Трамп обсудил с Зеленским поставки вооружений Украине

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили поставку средств противовоздушной обороны, написал в X со ссылкой на источники журналист издания Axios Барак Равид.

Ранее СМИ узнали, что США приостановили поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений

Позднее Трамп заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву, но при этом исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

Президент России Владимир Путин в разговоре с Трампом заявил, что Москва будет добиваться поставленных целей на Украине.