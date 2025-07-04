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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Польша отдаст Украине свои танки Т-72

Источник:
Military Watch Magazine
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Польша заключила сделку с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о покупке 180 танков K2, чтобы отправить советские Т-72 на Украину, пишет издание Military Watch Magazine со ссылкой на польские источники.

Польша в марте передала Украине очередную партию модернизированных танков Т-72. В результате общее число переданных ВСУ польских машин этого типа превысило 300 единиц.

Ожидается, что ускорение поставок К2 будет способствовать более быстрым поставкам Т-72 и PT-91 (польская версия Т-72) на Украину, рассказали источники.

Издание отмечает, что Польша старается отдать ВСУ старые советские танки T-72, чтобы компенсировать большие потери Киева в технике в боях с российской армией.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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