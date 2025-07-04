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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска начали создание буферной зоны у Белгородчины

Источник:
ТАСС
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Российские войска начали бои на новом участке на границе Белгородской и Харьковской областей для формирования буферной зоны у Белгородчины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На участке государственной границы шириной в 20 километров между Белгородской и Харьковской областями пришла в движение линия боевого соприкосновения», — рассказал Марочка ТАСС.

Он отметил, что исходя из оперативно-тактической обстановки, можно предположить, что в данном районе началась операция ВС РФ «по формированию буферной зоны», 

По словам Марочко, до недавнего времени этот участок фронта «был в статичном состоянии» и бои на нем были «крайне редким явлением».

Тема: Военная операция на Украине
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