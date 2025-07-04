Минпросвещения отвергло планы по отмене ОГЭ

Вопрос полной или частичной отмены основного государственного экзамена (ОГЭ) не рассматривается, сообщило Минпросвещения России.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили министру просвещения Сергею Кравцову предложение отменить основной государственный экзамен. Они предложили вернуть традиционные письменные и устные экзамены.

Минпросвещения возвращение к традиционной форме государственной итоговой аттестации (ГИА), проводимой непосредственно образовательными организациями, министерство полагает нецелесообразным, приводит РИА Новости ответ ведомства.

Формат ОГЭ похож на ЕГЭ по структуре и требованиям — экзамен помогает ученикам оценить свои силы и подготовиться к сдаче ЕГЭ по программам среднего общего образования, пояснили в министерстве.