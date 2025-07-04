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Доля безналичных платежей в России выросла до 86,7%

Источник:
«Ведомости»
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Доля безналичных платежей в РФ достигла 86,7% по итогам I квартала, при этом доля расчетов с использованием карт в общем объеме продолжает уменьшаться, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина

Платежная инфраструктура в России продолжает развиваться. В течение прошлого года количество банкоматов и POS-терминалов на душу населения увеличилось на 8%, цитируют «Ведомости» Бакину.

По ее словам, число таких устройств превышает 5 миллионов. Эти показатели находятся на уровне, превышающем среднее значение среди стран G20, добавила директор департамента.

Доля безналичных платежей в РФ достигла 86,7% по итогам I квартала. В то же время доля расчетов с использованием карт за прошедший год снизилась на 6%, а за последние два года  на 10%, сказала Бакина. Тем не менее, наблюдается рост использования альтернативных платежных инструментов, отметила она.

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Экономика #Деньги
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