Доля безналичных платежей в России выросла до 86,7%

Доля безналичных платежей в РФ достигла 86,7% по итогам I квартала, при этом доля расчетов с использованием карт в общем объеме продолжает уменьшаться, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина

Платежная инфраструктура в России продолжает развиваться. В течение прошлого года количество банкоматов и POS-терминалов на душу населения увеличилось на 8%, цитируют «Ведомости» Бакину.

По ее словам, число таких устройств превышает 5 миллионов. Эти показатели находятся на уровне, превышающем среднее значение среди стран G20, добавила директор департамента.

Доля безналичных платежей в РФ достигла 86,7% по итогам I квартала. В то же время доля расчетов с использованием карт за прошедший год снизилась на 6%, а за последние два года — на 10%, сказала Бакина. Тем не менее, наблюдается рост использования альтернативных платежных инструментов, отметила она.