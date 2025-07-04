Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, но должна быть очень хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На брифинге журналисты спросили Пескова о возможной личной встрече Путина и Трампа. «Суть сводится к следующему: встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера.

«Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена», — отметил Песков.

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, в том числе обсудив ситуацию на Украине. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президенты не обсуждали возможность личной встречи. Пока данная идея «висит в воздухе», добавил он.