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Закрепить «короткую пятницу» предложили на законодательном уровне

Источник:
Sibnet.ru
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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий сокращенный рабочий день перед выходными при пятидневной рабочей неделе

«В Трудовом кодексе нет ни обязанности работодателя сократить рабочий день перед выходным, ни соответствующего запрета — при условии соблюдения основных требований по длительности трудовой недели. Такая норма может быть установлена сторонами трудовых отношений, но, считаем, ее нужно закрепить законодательно», — написал Нилов в своем телеграм-канале.

По словам, сейчас продолжительность рабочего дня в пятницу сокращена на час только в трети российских компаний. Сокращенный рабочий день перед выходными является одним из инструментов мотивации работников, повышения производительности труда и эффективности, отметил депутат.

«В будущем это можно рассмотреть и как некий шаг в сторону синергетического перехода на условную 4-дневку (об этом, впрочем, пока рано)», — заключил Нилов.

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