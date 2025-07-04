Закрепить «короткую пятницу» предложили на законодательном уровне

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий сокращенный рабочий день перед выходными при пятидневной рабочей неделе

«В Трудовом кодексе нет ни обязанности работодателя сократить рабочий день перед выходным, ни соответствующего запрета — при условии соблюдения основных требований по длительности трудовой недели. Такая норма может быть установлена сторонами трудовых отношений, но, считаем, ее нужно закрепить законодательно», — написал Нилов в своем телеграм-канале.

По словам, сейчас продолжительность рабочего дня в пятницу сокращена на час только в трети российских компаний. Сокращенный рабочий день перед выходными является одним из инструментов мотивации работников, повышения производительности труда и эффективности, отметил депутат.

«В будущем это можно рассмотреть и как некий шаг в сторону синергетического перехода на условную 4-дневку (об этом, впрочем, пока рано)», — заключил Нилов.