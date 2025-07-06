Ученые вывели универсальную формулу роста снежинок

Ученые Уральского федерального университета первыми вывели универсальную формулу для снежинок, описывающую, как растут кристаллы от ее главного ствола и до самых тоненьких веточек, сообщила пресс-службы вуза.

Принято считать, что каждая снежинка уникальна и вероятность найти две одинаковые стремится к нулю. Это связано с тем, что процесс образования и формирования снежинки зависит от многих условий: температуры, влажности воздуха, давления, высоты, на которой рождается новая снежинка, скорости кристаллизации.

«Уравнение — это универсальный закон внешней формы дендрита, полученный в рамках геометрико-морфологической теории. В достаточно простой форме оно описывает сложную геометрию не только кристаллов льда, но и металлических дендритов, в том числе сплавных», — поясняет доцент кафедры теоретической и математической физики УрФУ Любовь Торопова.

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Ученые уверены, что понимание процесса роста снежинок открывает путь к управлению свойствами материалов в металлургии и 3D-печати.

В частности, теория применима к никелю. Он массово используется в промышленности благодаря таким свойствам, как прочность, устойчивость к коррозии, способность к образованию сплавов (он входит в состав нержавеющих сталей).