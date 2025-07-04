Ван И заявил Каллас, что Китаю невыгодно поражение России

Министр иностранных дел Китая Ван И объяснил главе дипломатии Евросоюза Кайе Каллас, что КНР невыгодно поражение России на Украине, сообщило китайское издание South China Morning Post со ссылкой на источники.

«Министр заявил главному дипломату ЕС, что Китай не может позволить себе поражение России в Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на Пекин», — рассказали источники.

ЕС критикует Китай за якобы поставляемые России товары двойного назначения. Пекин отвергает эти обвинения, позиционируя себя как миротворца, считающего и Москву, и Киев партнерами.

На встрече с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем Ван И заявил, что Китай не поставляет летальное оружие сторонам конфликта на Украине. «Позиция Китая ясна: мы прилагаем усилия для достижения мира и переговоров», — отметил глава МИД КНР.