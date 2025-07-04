Центральный банк собирается ограничить срок действия карт Visa и Mastercard с истекшим сроком в рамках борьбы с мошенничеством, рассказала журналистам на Финансовом конгрессе глава департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Весной 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Сроки действия выпущенных ранее карт продлили или сделали их бессрочными. Такое решение приняли из-за риска дефицита пластика и чипов, который мог появиться на фоне санкций.

«Сейчас мы видим, что банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, и количество, и доля этих карт неуклонно снижается. Но сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить», — цитирует РБК слова Бакиной.

Гражданам страны прекращение действия старых карт не причинит неудобств, считает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

«В 2022 году, когда возникла сложность, были риски того, что действительно будет проблема с выпуском новых карт, создадутся реальные неудобства для людей. <…> Но сейчас этой проблемы нет в таком виде. Никаких неудобств это не создает, просто выпускаются новые карты с новым сроком действия», — сказал он изданию BFM.RU.