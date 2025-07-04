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Снят юбилейный 25-й сезон сериала «Тайны следствия»

Источник:
Sibnet.ru
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Анна Ковальчук на съемках 25 сезона сериала
Фото: © телеканал «Россия»

Студия «Единственный дубль» завершила съемки юбилейного, 25 сезона детективного сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в роли следователя Марии Швецовой. Вероятно, зритель увидит новые серии уже осенью.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Режиссер Максим Демченков анонсировал возвращение многих «старых» героев, когда-то полюбившихся зрителям, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

«25 й сезон, четверть века! Если бы на кастинге нам сказали, что придется столько работать, никто бы не поверил», – цитирует Ковальчук пресс-служба телеканала.

Актриса поделилась: «Очень приятно осознавать, что зрители по-прежнему с интересом следят за судьбой Марии Швецовой и других героев. Я искренне благодарна судьбе за эту роль и за ту любовь, которую зрители дарят не только сериалу, но и моей Марье Сергеевне». 

По информации создателей сериала, сюжет юбилейного сезона будет насыщен неожиданными поворотами. При этом зрителей ждет не только привычная детективная интрига, но и личные истории героев. 

Точная дата премьеры 25 сезона «Тайн следствия» официально не объявлена, вероятно, новые серии выйдут на экраны осенью, когда стартует новый телесезон.

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