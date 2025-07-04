Россия официально признала режим талибов в Афганистане

Посол Афганистана в России Гуль Хасан Хасан и замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов.

«Признала», — сказал Кабулов РИА Новости.

Накануне заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана Хасана.

В МИД подчеркнули, что Россия продолжит оказывать Афганистану содействие в укреплении региональной безопасности и борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности.

Ранее государственный флаг Исламского Эмирата впервые вывесили над афганским посольством в Москве. На нем на белом фоне черным каллиграфически написана шахада — свидетельство единобожия и признания пророческой миссии Мухаммеда.

Талибы пришли к власти в Афганистане в конце лета 2021 года. Вскоре они объявили о создании в стране Исламского Эмирата.