Фестиваль красок пройдет на Обском море

Яркий фестиваль красок традиционно пройдет на берегу Обского моря. Он приурочен ко дню рождения парка отдыха «Звезда».

Фестиваль состоится 12 июля на пляже «Звезда». Гостей ждут тонны цветной краски, конкурсы и розыгрыши призов, пенная дискотека.

«Фестиваль красок — это добрый и семейный праздник, полный улыбок, смеха и беззаботного веселья!» — отметили организаторы

Начало — в 14.30, на правой сторона пляжа «Звезда», возле сцены. Возрастное ограничение: 0+.

Вход на мероприятие свободный. Краску можно приобрести на месте.