Функцию блокировки «голых» звонков нашли в iOS 26

Владельцы iPhone обнаружили неожиданную функцию в бета-версии iOS 26 – приложение FaceTime замораживает видеозвонок, если в кадре появляется нагота. Баг это или фича, пока непонятно.

Функция приостановки видеозвонка в FaceTime при появлении наготы в кадре была упомянута на июньской презентации новой операционки Apple в качестве одного из инструментов безопасности для детских аккаунтов, но оказалось, что аналогичным образом приложение действует и на «взрослых» учетных записях, пишет 9to5mac со ссылкой на пользователя X iDeviceHelp.

Он обнаружил, что если кто-то начинает раздеваться во время видеозвонка, FaceTime автоматически заморозит его, а на экране появится сообщение о том, что видео и аудио приостановлены. При этом пользователю будет предложено продолжить или завершить звонок.

Пока непонятно, является ли это намеренным поведением новой операционки или ошибкой в бета-версии, пишет издание. Ясность появится в сентябре, когда, как ожидается, состоится релиз стабильной версии iOS 26.