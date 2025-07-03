Песков назвал условие окончания СВО

Окончание спецоперации на Украине наступит тем раньше, чем меньше Киев получит западных вооружений, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее стало известно, США приостановили поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений.

«Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах», — отметил Песков.