ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки при сохранении тенденций

Банк России будет рассматривать снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.

«Мы видим замедление инфляции, причем и в устойчивой компоненте. Оно происходит быстрее, чем мы ожидали в предыдущем нашем прогнозе. Кстати, мы в июле будем весь прогноз обновлять. И прогноз по инфляции будем, возможно, корректировать и по траектории ключевой ставки», — цитирует ТАСС Набиуллину.

Поэтому, по ее словам, «если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения».

Ранее Набиуллина сообщила, что замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидалось.