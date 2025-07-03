НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки при сохранении тенденций

Источник:
ТАСС
129 0

Банк России будет рассматривать снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.

«Мы видим замедление инфляции, причем и в устойчивой компоненте. Оно происходит быстрее, чем мы ожидали в предыдущем нашем прогнозе. Кстати, мы в июле будем весь прогноз обновлять. И прогноз по инфляции будем, возможно, корректировать и по траектории ключевой ставки», — цитирует ТАСС Набиуллину.

Поэтому, по ее словам, «если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения».

Ранее Набиуллина сообщила, что замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидалось.

Еще по теме
Маткапитал проиндексируют в феврале 2026 года с учетом инфляции
Греф озвучил причины торможения российской экономики
Рубль оказался самой подорожавшей валютой в мире
Набиуллина предсказала неспокойные времена
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
Мерц объяснил нежелание разговаривать с Путиным
Турецкая газета обратила внимание на сбывшиеся предсказания Путина
Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла
Обсуждение (0)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

-Керя-

Вот так государство борется с инфляцией!

DEMON01

Ну а как вы хотели, люди это новая нефть.

pepelmetal

Дипломатический путь уже проходили, что там эта мадам говорила - "никто не собирался выполнять соглашений"...

Алексей Федорович 1974

Иваной даже по самой тупой логике никак бы не смог украсть столько без ведома Шойгу!