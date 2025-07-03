США полностью прекратили поставки оружия на Украину

Все поставки американских вооружений на Украину фактически прекратились, пишет издание Economist со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

«Фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают», — рассказали источники.

По мнению украинских чиновников, администрация Дональда Трампа прекратила поставки вооружений, чтобы заставить Киев на уступки Москве в мирных переговорах.

Трамп с момента вступления на пост президента США не взял на себя никаких новых обязательств по военной помощи Украине, обращает внимание Economist.

Ранее стало известно, США приостановили поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений.

На этом фоне МИД Украины уже вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для обсуждения информации о приостановке поставок.