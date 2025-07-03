НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США полностью прекратили поставки оружия на Украину

Источник:
Economist
128 0

Все поставки американских вооружений на Украину фактически прекратились, пишет издание Economist со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

«Фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают», — рассказали источники.

По мнению украинских чиновников, администрация Дональда Трампа прекратила поставки вооружений, чтобы заставить Киев на уступки Москве в мирных переговорах.

Трамп с момента вступления на пост президента США не взял на себя никаких новых обязательств по военной помощи Украине, обращает внимание Economist.

Ранее стало известно, США приостановили поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений.

На этом фоне МИД Украины уже вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для обсуждения информации о приостановке поставок.

Тема: Военная операция на Украине
Песков назвал условие окончания СВО
Замкомандующего ВМФ России погиб в Курской области
США заранее предупредили Украину о приостановке помощи
Огромной силы взрывы прогремели в Житомирской области. ВИДЕО
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
Мерц объяснил нежелание разговаривать с Путиным
Турецкая газета обратила внимание на сбывшиеся предсказания Путина
Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла
Обсуждение (0)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

-Керя-

Вот так государство борется с инфляцией!

DEMON01

Ну а как вы хотели, люди это новая нефть.

pepelmetal

Дипломатический путь уже проходили, что там эта мадам говорила - "никто не собирался выполнять соглашений"...

Алексей Федорович 1974

Иваной даже по самой тупой логике никак бы не смог украсть столько без ведома Шойгу!