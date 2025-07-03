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Кавказцы отдыхают больше всех в России

Источник:
Sibnet.ru
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Перевод часов
Фото: © Sibnet.ru

Жители северокавказских республик, Хакасии, Орловской области и Москвы отдыхают больше других россиян, а среднестатистический гражданин России имеет 4 часа 7 минут свободного времени в день.

В лидерах по количеству свободного времени оказались Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан и Карачаево-Черкесия, подсчитали сотрудники аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

«В традиционных кавказских культурах семейные и социальные связи исторически имеют приоритет над трудовой деятельностью в западном понимании. Здесь дело в философии жизни», — пояснила «Известиям» педагог-психолог Московского художественно-промышленного института Людмила Рязанцева.

Свободное время москвичей она объясняет гибким графиком, работой на удаленке или в сферах, «позволяющих активнее управлять временем». Также развитая городская инфраструктура сокращает затраты времени на быт. 

Больше всего в России свободного времени у жителей Чечни, это в среднем 5 часов 51 минута, а меньше у жителей Чувашии — 3 часа 20 минут. Также мало на отдых тратят в Якутии, Башкирии, Хабаровском и Камчатском краях.

В опросе Росстата приняли участие члены 45 тысяч домохозяйств в возрасте от 15 лет из всех регионов России. Участники вели дневники, а также отвечали на дополнительные вопросы о распределении своего времени.

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