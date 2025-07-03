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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Замкомандующего ВМФ России погиб в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Герой России, заместитель главнокомандующего ВМФ гвардии генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Гудков погиб, «выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами», написал в своем телеграм-канале губернатор. «Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев», добавил Кожемяко.

Он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам всех бойцов, кто погиб в Курской области. 

Губернатор отметил, что Гудков не представлял себя нигде, кроме флота, был сильным духом воином. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции морпехов.

Заместитель главнокомандующего ВМФ Михаил Гудков
Заместитель главнокомандующего ВМФ Михаил Гудков
Фото: © Минобороны России

Михаил Гудков родился в Новосибирске 11 января 1983 года. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Служил в Воздушно-десантных войсках. После окончания Общевойсковой академии ВС РФ перешел в морскую пехоту. 

В ходе СВО Гудков командовал 155-й гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Награжден «Золотой Звездой» Героя России.

29 марта 2025 года президент России Владимир Путин лично назначил Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом Российской Федерации.

Тема: Военная операция на Украине
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