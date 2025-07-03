Употребление колы и похожих газированных напитков увеличивает риск образования камней в почках, предупредил врач, доцент Пироговского университета Владислав Сепп.

«500 миллилитров сладкой газировки в день повышают риск образования уратных камней на 25%», — цитирует врача «Газета.ru». Опасность представляют кола и некоторые другие газированные напитки — преимущественно темного цвета.

По его словам, основную опасность в газировке представляют оксалаты (строительный материал камнеобразования), фосфорная кислота (приводит к повышению уровня кальция в крови и накоплению фосфатов кальция в почках) и сахар (приводит к обезвоживанию организма).

Их высокая концентрация может навредить организму — если адаптивные механизмы организма не справятся с нагрузкой.

Врач отметил, что любые компоненты сладких газированных напитков, в том числе и «диетических», оказывают влияние на процессы метаболизма. Газировка особенна вредна для людей с гастритом, язвой, повышенной чувствительностью желудка, а также для беременных и кормящих женщин. Сладкие газированные напитки не рекомендуются детям до трех лет, людям с ожирением и склонностью к сахарному диабету.







