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Ученые нашли странную причину ночных кошмаров

Источник:
Frontiers in Psychology
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Злоупотребление молочными продуктами поздно вечером может привести к ночным кошмарам, выяснили исследователи из Университета Монреаля.

«Мы знаем, что телесные ощущения могут влиять на сновидения, и сильный дискомфорт из-за лактозы способен вызывать кошмары», — приводит журнал Frontiers in Psychology слова одного из авторов работы доктора Тора Нильсена.

Ученый отметил, что «кошмары могут серьезно нарушать сон и даже вызывать избегающее поведение, когда человек боится ложиться спать, что в итоге лишает его полноценного отдыха».

Исследователи предполагают, что простая коррекция питания — отказ от молочных продуктов у людей с плохой переносимостью лактозы — может помочь им наладить сон и улучшить общее самочувствие.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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