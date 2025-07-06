Ученые нашли странную причину ночных кошмаров

Злоупотребление молочными продуктами поздно вечером может привести к ночным кошмарам, выяснили исследователи из Университета Монреаля.

«Мы знаем, что телесные ощущения могут влиять на сновидения, и сильный дискомфорт из-за лактозы способен вызывать кошмары», — приводит журнал Frontiers in Psychology слова одного из авторов работы доктора Тора Нильсена.

Ученый отметил, что «кошмары могут серьезно нарушать сон и даже вызывать избегающее поведение, когда человек боится ложиться спать, что в итоге лишает его полноценного отдыха».

Исследователи предполагают, что простая коррекция питания — отказ от молочных продуктов у людей с плохой переносимостью лактозы — может помочь им наладить сон и улучшить общее самочувствие.