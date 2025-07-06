Аромат духов оказался вреден для собак

Аромат духов может быть опасен для собак, некоторые запахи могут вызывать у домашних питомцев агрессию или беспокойство, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Собака воспринимает мир иначе, чем человек: она во многом ориентируется на запахи, которые дают ей необходимую и новую информацию. Человеку такое несвойственно. Для сравнения, внутренняя поверхность носа питомца покрыта в 15 раз более толстым и протяженным обонятельным эпителием, что позволяет собакам улавливать тончайшие ароматы даже на большом расстоянии», — объяснил Голубев в интервью «Известиям».

Он рекомендовал владельцам, которые любят парфюмерию, учитывать эту особенность и проявлять осторожность. Не рекомендуется сильно душиться в присутствии собаки — наносите парфюм в другой комнате, а лучше уже за пределами дома.

«Категорически запрещено наносить духи на самого питомца, тем более позволять ему пробовать жидкость: ее состав может быть смертельно опасен для животного», — предупредил кинолог.

Специалисты также не советуют применять специальные собачьи парфюмы из зоомагазинов. Любой незнакомый аромат может вызвать у животного беспокойство. Для устранения неприятного запаха достаточно регулярно купать собаку специальным шампунем.