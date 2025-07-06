НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Аромат духов оказался вреден для собак

Источник:
«Известия»
150 0
Собака
Фото: © Pxhere.com

Аромат духов может быть опасен для собак, некоторые запахи могут вызывать у домашних питомцев агрессию или беспокойство, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Собака воспринимает мир иначе, чем человек: она во многом ориентируется на запахи, которые дают ей необходимую и новую информацию. Человеку такое несвойственно. Для сравнения, внутренняя поверхность носа питомца покрыта в 15 раз более толстым и протяженным обонятельным эпителием, что позволяет собакам улавливать тончайшие ароматы даже на большом расстоянии», — объяснил Голубев в интервью «Известиям».

Он рекомендовал владельцам, которые любят парфюмерию, учитывать эту особенность и проявлять осторожность. Не рекомендуется сильно душиться в присутствии собаки — наносите парфюм в другой комнате, а лучше уже за пределами дома.

«Категорически запрещено наносить духи на самого питомца, тем более позволять ему пробовать жидкость: ее состав может быть смертельно опасен для животного», — предупредил кинолог.

Специалисты также не советуют применять специальные собачьи парфюмы из зоомагазинов. Любой незнакомый аромат может вызвать у животного беспокойство. Для устранения неприятного запаха достаточно регулярно купать собаку специальным шампунем.

Еще по теме
Водолаз снял на видео хлопающих створками гребешков
Опасная рыба завелась в Черном море
Ветеринары сообщили о нехватке вакцин для собак и кошек
Новосибирские бинтуронги впервые в России принесли потомство. ФОТО
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
Меркель указала на способ остановить конфликт на Украине
Огромной силы взрывы прогремели в Житомирской области. ВИДЕО
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину
Обсуждение (0)
Картина дня
Захарова объяснила, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Маск заявил о создании новой политической партии в США
Медведев заявил, что генсек НАТО объелся грибов
Ан‑2 совершил жесткую посадку под Читой. ВИДЕО
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

Voland2

Дичь , это когда своих святых на запчасти разбирают и по миру таскают для поклонения...

number10

Денацификация и демилитаризация, все как было с самого начала. Это западные партнеры, то одно, то другое...

Maniac.

Ого! Да ты глаза мне открыл. Интересно а по логике Эрдоган к кому ещё мог обращаться? Этот шакалёнок...

kygear

Все под товарища Сталина косят.Только он 5 часовой рабочий день пытался внедрить.Дерипаска тоже пытается...