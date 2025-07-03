Соли стали причиной превращения Марса в пустыню

Марс стал пустыней из-за уникальных особенностей своей геологии, считают американские ученые, изучившие материалы марсоходов Curiosity и Perseverance, сообщила пресс-служба Чикагского университета.

«Почему Земля смогла сохранить свою пригодность для жизни, в то время как Марс ее утратил? Наши модели предполагают, что периоды обитаемости на Марсе были скорее исключением, чем правилом, и что Марс в целом саморегулируется как пустынная планета», — отметил планетолог, доцент вуза Эдвин Кайт.

Такие выводы ученые сделали, изучив залежи марсианских карбонатов, которые нашли марсоходы в двух разных областях Марса. Они играют важную роль в исчезновении океанов и атмосферы планеты, состоявшей из углекислого газа.

Ученые создали компьютерную модель Марса, которая показала, что взаимодействие между теплой водой и углекислым газом приводит к созданию нерастворимых залежей карбонатов. Они затем ослабляют парниковый эффект и снижают плотность атмосферы. И чем теплее атмосфера, тем быстрее идет этот процесс.

На Земле этот процесс компенсируется тем, что действующие вулканы выбрасывают в атмосферу сопоставимое количество углекислого газа, а на Марсе вулканическая активность была значительно слабее.