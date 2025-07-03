НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Соли стали причиной превращения Марса в пустыню

Источник:
Sibnet.ru
150 0
Марсоход на Марсе
Фото: © NASA

Марс стал пустыней из-за уникальных особенностей своей геологии, считают американские ученые, изучившие материалы марсоходов Curiosity и Perseverance, сообщила пресс-служба Чикагского университета.

«Почему Земля смогла сохранить свою пригодность для жизни, в то время как Марс ее утратил? Наши модели предполагают, что периоды обитаемости на Марсе были скорее исключением, чем правилом, и что Марс в целом саморегулируется как пустынная планета», — отметил планетолог, доцент вуза Эдвин Кайт.

Такие выводы ученые сделали, изучив залежи марсианских карбонатов, которые нашли марсоходы в двух разных областях Марса. Они играют важную роль в исчезновении океанов и атмосферы планеты, состоявшей из углекислого газа.

Ученые создали компьютерную модель Марса, которая показала, что взаимодействие между теплой водой и углекислым газом приводит к созданию нерастворимых залежей карбонатов. Они затем ослабляют парниковый эффект и снижают плотность атмосферы. И чем теплее атмосфера, тем быстрее идет этот процесс.

На Земле этот процесс компенсируется тем, что действующие вулканы выбрасывают в атмосферу сопоставимое количество углекислого газа, а на Марсе вулканическая активность была значительно слабее.

Еще по теме
NASA опубликовало удивительный снимок россиянки
Огненный шар пролетел над США. ВИДЕО
Земля вошла в зону действия корональной дыры
Невозможный минерал нашли на астероиде Рюгу
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
Мерц объяснил нежелание разговаривать с Путиным
Турецкая газета обратила внимание на сбывшиеся предсказания Путина
Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла
Обсуждение (0)
Картина дня
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину
США заранее предупредили Украину о приостановке помощи
Рубль оказался самой подорожавшей валютой в мире
Огромной силы взрывы прогремели в Житомирской области. ВИДЕО
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

-Керя-

Вот так государство борется с инфляцией!

DEMON01

Ну а как вы хотели, люди это новая нефть.

mosquito__2010

улетают в небеса европейские пенсии.

pepelmetal

Дипломатический путь уже проходили, что там эта мадам говорила - "никто не собирался выполнять соглашений"...