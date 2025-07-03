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Маткапитал проиндексируют в феврале 2026 года с учетом инфляции

Источник:
ТАСС
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Материнский капитал в следующий раз будет проиндексирован в феврале на размер фактической инфляции за 2025 год, сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая.

«Ежегодно в феврале материнский капитал индексируется на фактическую инфляцию прошлого года. Поэтому в зависимости от того, какая будет инфляция, именно на такую сумму материнский капитал вырастет», — сказала ТАСС депутат. По ее словам, индексация коснется уже оформленных, но не израсходованных средств.

Буцкая напомнила, что материнский капитал можно тратить не только на покупку жилья, но также на образование детей, в том числе на кружки и секции, на материнскую пенсию, а также на ежемесячные выплаты, если доход на каждого члена семьи составляет менее двух прожиточных минимумов, и ряд других целей.

Программа материнского капитала реализуется в России с 2007 года. Госдума продлила программу до конца 2030 года. Изначально право на такую поддержку получали семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а с 2020 года маткапитал выдается при рождении первого ребенка.

В 2025 году материнский капитал был проиндексирован на 9,5%. Его размер на первого ребенка составляет сейчас 690 тысяч 266 рублей, на второго — до 912 тысяч 162 рублей (если ранее сертификат не оформлялся) или доплата 221 тысяча 895 рублей.

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Экономика #Деньги #Общество
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-Керя-

Вот так государство борется с инфляцией!

DEMON01

Ну а как вы хотели, люди это новая нефть.

mosquito__2010

улетают в небеса европейские пенсии.

pepelmetal

Дипломатический путь уже проходили, что там эта мадам говорила - "никто не собирался выполнять соглашений"...