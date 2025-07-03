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Греф озвучил причины торможения российской экономики

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Сбера Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России
Фото: © пресс-служба Сбера

Торможение российской экономики очевидно, и высокая ключевая ставка ЦБ — лишь одна из причин, заявил президент Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России.

По словам Грефа, на экономику также оказывают влияние крепкий рубль, кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые статьи российского экспорта и перегретый рынок труда, когда безработица составляет всего 2,3%.

При этом одной из главных проблем российской экономики Греф назвал низкую производительность труда, которая растет всего на 1% в год на фоне уменьшения экономически активного населения. По словам президента Сбербанка, способствовать повышению этого показателя могло бы внедрение технологий искусственного интеллекта, но только после того, как российские предприятия повысят степень цифровизации.

«Искусственный интеллект — это вишенка на торте. Если торта нет, то вишенку положить некуда. Торт надо испечь сначала. Нужно решить базовые проблемы менеджмента, оцифровать свои процессы. И только после этого можно использовать технологию искусственного интеллекта», — цитирует Грефа пресс-служба Сбера.

По прогнозу главы Сбербанка, уже через пять лет в России будет наблюдаться колоссальный разрыв между компаниями, внедрившими ИИ в свои процессы, и предприятиями, не сделавшими этого.

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Топ комментариев

-Керя-

Вот так государство борется с инфляцией!

DEMON01

Ну а как вы хотели, люди это новая нефть.

mosquito__2010

улетают в небеса европейские пенсии.

pepelmetal

Дипломатический путь уже проходили, что там эта мадам говорила - "никто не собирался выполнять соглашений"...