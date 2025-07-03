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Пациент больницы в Иркутске порезал врачей

Источник:
Sibnet.ru
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Задержанный за нападение на медперсонал в Иркутской городской клинической больнице №8
Фото: © кадр из видео СУ СК РФ по Иркутской области

Пациент горбольницы в Иркутске напал с ножом и газовым баллончиком на медперсонал, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни», — написал Кобзев в телеграм-канале.

ЧП произошло в Иркутской городской клинической больнице №8 утром в четверг, 3 июля. Нападавший задержан, сообщило СУ СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока. Максимальное наказание за убийство — пожизненное лишение свободы.

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ЧП #Происшествия #Криминал #Иркутск
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-Керя-

Вот так государство борется с инфляцией!

DEMON01

Ну а как вы хотели, люди это новая нефть.

mosquito__2010

улетают в небеса европейские пенсии.

pepelmetal

Дипломатический путь уже проходили, что там эта мадам говорила - "никто не собирался выполнять соглашений"...