Пациент больницы в Иркутске порезал врачей

Фото: © кадр из видео СУ СК РФ по Иркутской области

Пациент горбольницы в Иркутске напал с ножом и газовым баллончиком на медперсонал, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни», — написал Кобзев в телеграм-канале.

ЧП произошло в Иркутской городской клинической больнице №8 утром в четверг, 3 июля. Нападавший задержан, сообщило СУ СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока. Максимальное наказание за убийство — пожизненное лишение свободы.