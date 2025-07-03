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Рубль оказался самой подорожавшей валютой в мире

Источник:
РИА Новости
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Рубль по итогам первого полугодия среди всех мировых валют сильнее всего укрепился к доллару, следует из данных биржевых площадок.

С начала года стоимость рубля к американской валюте подросла сразу на 44,7% — это намного заметнее остальных участников «пьедестала»: венгерского форинта (17%) и шведской кроны (16,5%), приводит РИА Новости данные биржевых площадок.

В первую пятерку сильных валют по итогам первого полугодия вошли также чешская (15,8%) и исландская кроны (15%).

Антилидером этого года пока является аргентинский песо — его стоимость к доллару ослабла на 13,5%. Сопоставимые показатели у турецкой лиры (минус 11,2%) и ливийского динара (минус 9,1%).


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