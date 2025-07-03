НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Организаторы «Интервидения» вручат победителю 30 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
255 1
Микрофон на сцене
Фото: © Freepik

Победитель международного песенного конкурса «Интервидение», который пройдет в Подмосковье в сентябре, получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей, следует из положения о проведении конкурса.

Сумма вознаграждения может быть увеличена по усмотрению организатора при условии согласования с учредителем, которым является Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства», прописано в документе.

Согласно положению, к участию в «Интервидении» допускаются национальные звезды от 16 и старше, имеющие максимальный охват и высокий индекс популярности в своей стране.

Во время выступления на сцене должно быть не более шести человек, включая непосредственно исполнителя, бэк-вокалистов, музыкантов и танцоров. Песня, с которой выступает участник, должна длиться от двух до трех минут и может быть исполнена на любом языке мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто споет Shaman на «Интервидении»

Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Live арене в Московской области. В нем примут участие представители 20 стран, в том числе Венесуэлы, Вьетнама, Индии, США и ЮАР. Россию представит певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, с песней «Прямо по сердцу».

«Интервидение» стало ответом на отстранение России с 2022 года от участия в «Евровидении». Инициатива, озвученная министром культуры РФ Ольгой Любимовой в 2023 году, была поддержана президентом Владимиром Путиным, который в феврале 2025 года подписал указ о проведении конкурса.

В отличие от «Евровидения», в положении о проведении «Интервидения» не прописано, что победитель получает право провести конкурс в своей стране, однако указано, что организатор конкурса может меняться каждый год. В июне 2025 года специальный представитель президента РФ по международному культурного сотрудничеству Михаил Швыдкой не исключал, что в следующем году «Интервидение» может пройти в Китае.

Еще по теме
Участницы группы «Тату» объявили о воссоединении
Пи Дидди оправдали по самым тяжким статьям
Рэпер Vacio впервые рассказал, как надел носок на «голую вечеринку»
Власти ответили возмущенной приездом Гогунского на День города омичке
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
Мерц объяснил нежелание разговаривать с Путиным
Турецкая газета обратила внимание на сбывшиеся предсказания Путина
Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла
Обсуждение (1)
Топ комментариев

-Керя-

Вот так государство борется с инфляцией!

DEMON01

Ну а как вы хотели, люди это новая нефть.

mosquito__2010

улетают в небеса европейские пенсии.

pepelmetal

Дипломатический путь уже проходили, что там эта мадам говорила - "никто не собирался выполнять соглашений"...