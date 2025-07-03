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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США заранее предупредили Украину о приостановке помощи

Источник:
ТАСС
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Вашингтон заранее предупредил Киев о решении приостановить поставки некоторых видов вооружений, заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

На брифинге Брюс спросили: правда ли, что Киев не знал о приостановке помощи со стороны США? «Я бы сказала, что это неверно», — приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Госдепа.

«Конечно, некоторые украинцы, возможно, узнали об этом из новостей. У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной», — добавила Брюс. Она отказалась говорить, кто заранее предупредил Киев, но отметила, что такой разговор имел место из-за «важности Украины для США».

Ранее стало известно, США приостановили поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений.

На этом фоне МИД Украины уже вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для обсуждения информации о приостановке поставок.

Украинские политические телеграм-каналы отмечают, что США таким образом вынуждают Украины продолжать переговоры с Россией.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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