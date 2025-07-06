СМИ рассказали, что страны НАТО из‑за «Орешника» лишились сна

Россия сделала эффектный ход, заявив начале массового производства баллистической ракеты «Орешник», сам факт существования которой меняет расстановку сил, пишет обозреватель польской газеты Focus Матеуш Лысонь.

«В нынешней гонке вооружений, где дистанция между лидерами определяется долями секунд, Россия совершила неожиданный ход, сделав крупную ставку на свою гиперзвуковую баллистическую ракету под названием "Орешник"», — констатировал Лысонь.

Он отметил, что это оружие предназначено для нанесения быстрого и неожиданного удара, который трудно купировать современными системами защиты.

Боевые блоки «Орешника» развивают скорость выше 10 Махов, то есть более 12 тысяч километров в час. Дальность ракеты — достигает 5 тысяч километров, что позволяет ей поражать цели по всей Европе. Комплексы противоракетной обороны Patriot и THAAD против таких ракеты бессильны.

Лысонь назвал «Орешник» Gamechanger (то что меняет правила игры) Путина, который «не дает странам НАТО спокойно спать».