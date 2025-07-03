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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Огромной силы взрывы прогремели в Житомирской области. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Мощные взрывы произошли под Житомиром на Украине, сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский.

«Взрывы под Житомиром произошли на территории двух производственных объектов, оба предприятия полностью уничтожены», — сказал Сакальский.

По данным областной военной администрации (ОВА), два взрыва вблизи Житомира произошли на одном предприятии – оно полностью уничтожено.


ОВА также сообщила о двух погибших и сообщила о 24 пострадавших.

Полностью уничтожены 25 домов, еще больше домов повреждено. Отключены 50 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 735 жилищ, уточнили в администрации.

Тема: Военная операция на Украине
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