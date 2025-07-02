НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Набиуллина предсказала неспокойные времена

Источник:
ТАСС
422 1

Россию ждут неспокойные времена, которые могут стать новыми возможностями для роста, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора

«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена, но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться», — приводит ТАСС слова главы ЦБ.

По словам Набиуллиной, российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям и вступает в фазу глубоких технологических преобразований. Структурная перестройка экономики в ответ на санкции в основном завершена, отметила она. 

При этом глава ЦБ заявила, что после бурного роста замедление экономики становится неизбежным. Набиуллина добавила, что Россия впервые переходит через период «циклического перегрева с циклическим охлаждением».

Еще по теме
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
Страховые пенсии станут индексироваться дважды в год
Банки снижают ставки: как изменятся депозиты
ЦБ заговорил о снижении ключевой ставки
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
Путин раскрыл военные траты России
Алтайский серпантин: какой будет новая дорога на перевале Кату‑Ярык
Сестра 17-летнего Адама Кадырова сообщила о его свадьбе
Обсуждение (1)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

Алексей Федорович 1974

Иваной даже по самой тупой логике никак бы не смог украсть столько без ведома Шойгу!

pepelmetal

Дипломатический путь уже проходили, что там эта мадам говорила - "никто не собирался выполнять соглашений"...

olegsbeglov

Что вы ,что вы. Кужегетыч святой человек, подчиненные виноваты.

-Керя-

Вот так государство борется с инфляцией!