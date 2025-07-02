Набиуллина предсказала неспокойные времена

Россию ждут неспокойные времена, которые могут стать новыми возможностями для роста, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора

«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена, но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться», — приводит ТАСС слова главы ЦБ.

По словам Набиуллиной, российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям и вступает в фазу глубоких технологических преобразований. Структурная перестройка экономики в ответ на санкции в основном завершена, отметила она.

При этом глава ЦБ заявила, что после бурного роста замедление экономики становится неизбежным. Набиуллина добавила, что Россия впервые переходит через период «циклического перегрева с циклическим охлаждением».