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Кремль заявил, что Зеленский разжигает конфликт Москвы и Баку

Источник:
РБК
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Киев будет «подливать масла в огонь» на фоне обострения российско-азербайджанских отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонные переговоры президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского.

Зеленский в ходе разговора, прошедшего накануне, «выразил со стороны Украины поддержку в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджану». Алиев в ответ выразил признательность за выраженные украинским лидером соболезнования.

«Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масла в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий», — цитирует Пескова РБК.

Россия ведет переговоры с Азербайджаном на уровне правоохранительных органов, добавил Песков. В контакте находятся председатель СК России Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Камран Алиев.

К ухудшению отношений Москвы и Баку привели задержания в Екатеринбурге уроженцев республики. Российские правоохранительные органы арестовали шесть представителей диаспоры по подозрению в причастности к убийствам и покушениям на убийство. Во время следственных действий двое подозреваемых скончались.

В ответ азербайджанские власти начали расследования в отношении российских граждан. В Баку прошел обыск в офисе Sputnik Azerbaijan, под стражу были взяты исполнительный директор Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

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Политика #Мир
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