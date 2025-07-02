Суд присяжных в городе Сан-Хосе в Калифорнии обязал Google выплатить более 314,6 миллиона долларов за неправомерное использование данных пользователей Android-телефонов. Представители компании не согласились с вердиктом, так как ни один пользователь не пострадал.

Коллективный иск от имени примерно 14 миллионов жителей штата был подан в 2019 году. В нем было указано, что компания собирала информацию с телефонов для корпоративных целей, в частности для таргетированной рекламы, приводит агентство Reuters материалы дела.

В ответ на эти претензии представитель Google заявлял в суде, что ни один пользователь не пострадал от передачи данных, а разрешение на нее прописано в условиях обслуживания и политике конфиденциальности компании, с которой пользователи согласились.

Присяжные встали на сторону истцов. После оглашения вердикта представитель компании Хосе Кастанеда заявил, что подаст апелляцию и что вердикт «неправильно трактует назначение сервисов, имеющих решающее значение для безопасности, производительности и надежности устройств Android».

По данным Reuters, весной 2026 года уже в федеральном суде в Сан-Хосе запланировано рассмотрение подобного иска к Google от имени пользователей Android других 49 штатах.