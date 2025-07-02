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Минпромторг обяжет авиакомпании иметь 50% российских самолетов

Источник:
«Интерфакс»
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Испытания самолета МС-21
Фото: © предоставлено госкорпорацией Ростех

Минпромторг призвал законодательно закрепить норму о 50-процентной доле самолетов российского производства в парках авиакомпаний, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

«У нас в 309 указе президента есть цель — 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний. Эти положения указа требуют и законодательного закрепления, и дальнейшего развития в нормативно-правовой базе», — приводит «Интерфакс» слова Алиханова, сказанные им в ходе правительственного часа в Совете федерации.

В мае 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития на следующую шестилетку и на перспективу до 2036 года. Среди прочего, документ предполагает, что к 2030 году самолеты отечественного производства должны составлять не менее половины от парка авиакомпаний.

В «Ростехе» считают, что единственно привлекательная пропорция для отечественного авиапрома — 100% российских самолетов в парках авиакомпаний.

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