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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрон рассказал Зеленскому о неуступчивости Путина

Источник:
Bloomberg
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Президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Накануне состоялся первый за три года телефонный разговор Путина и Макрона. Он продлился два часа. Президент Франции призвал российского лидера как можно скорее» установить режим прекращения огня на Украине, уточнила пресс-служба Елисейского дворца.

Позиция Путина по прекращению войны на Украине не изменилась, и он по-прежнему отвергает прекращение огня, так, по словам одного из источников агентства, сказал Макрон Зеленскому.

В пресс-службе Кремля указали, что Путин в беседе с Макроном назвал украинский конфликт «прямым следствием политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России».

Российский лидер заявил президенту Франции, что мирные договоренности по Украине должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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