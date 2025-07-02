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«Яндекс» сделал бесплатной нейросеть «Алиса»

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс» открыл бесплатный доступ к нейросети «Алиса», способной создавать тексты, генерировать изображения и решать многосоставные задачи, сообщает пресс-служба компании.

Воспользоваться нейросетью на базе языковой модели YandexGPT 5 Pro можно в чате на сайте alice.yandex.ru, на главной странице Яндекса, в приложениях Алиса и Яндекс с Алисой, а также в Яндекс Браузере для Android. Позже доступ к ней появится и в десктопном Браузере и версии для iOS.

«Раньше эта языковая модель была доступна только по подписке, теперь она открыта для всех — причем в улучшенной версии. Обновленная версия полнее отвечает на вопросы и больше знает о мире. А количество случаев, когда она уходит от ответа, снизилось почти на треть», — уточняет пресс-служба «Яндекса».

В бесплатной версии нейросеть способна работать с текстами на русском и английском языках, искать информацию в сети, генерировать неограниченное количество изображений, а также решать задачи пошагово в режиме рассуждений.

Недоступной в этой версии останется функция персонифицированного общения, позволяющая нейросети учитывать факты, которые пользователь сообщал о себе ранее в диалогах с «Алисой» или через команды.

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Kukuh88

А чего медаль "За взятие невесты" не дали? А то может он и беспилотник сбил, когда в небо на свадьбе...

pepelmetal

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