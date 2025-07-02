Пошлина на экспорт пшеницы из России снижена в 4,4 раза

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России сегодня снижена в 4,4 раза со 2 июля 2025 года, это может привести к росту цен на пшеницу на внутреннем рынке.

Ставка снижена с 248,3 рубля до 54,3 рубля за тонну, сообщил Минсельхоз РФ. Она стала самой низкой со времени ее введения в июне 2021 года. Новая пошлина будет действовать до 8 июля включительно.

Низкие экспортные пошлины могут способствовать увеличению объемов продаж на зарубежные рынки. Это приведет к повышению цен на внутреннем рынке, что будет выгодно фермерам и агрокомпаниям, считают эксперты специализированного портала «Grain-info».

Между ценами на муку и пшеницу существует прямая корреляция, поскольку в стоимости муки 85-90% цены зерна, пояснял РБК президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Александр Гуревич. При этом, когда дорожает зерно, цена на муку не повышается пропорционально — хлебопеки не покупают дорогую муку, поскольку торговые сети стараются не повышать цены на хлеб.

Введение механизма постоянного регулирования экспорта зерна в 2021 году было обусловлено необходимостью стабилизировать цены на подорожавшие вслед за пшеницей муку и хлеб. Власти ввели плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с возвратом полученных от них денег на субсидирование компаний-сельхозпроизводителей.

Согласно прогнозу аналитиков S&P Global, урожай пшеницы в России в 2025 году составит 87,5 миллиона тонн, это больше, чем в прошлом, но ниже показателей 2022-2023 годов.

По оценке АЦ «Русагротранса», в 2024 году экспорт российского зерна стал рекордным — 72 миллиона тонн. Ключевыми странами-импортерами стали Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Бангладеш.