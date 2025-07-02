НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пошлина на экспорт пшеницы из России снижена в 4,4 раза

Источник:
Sibnet.ru
135 2
Комбайн на поле
Фото: © U.S. Department of Agriculture

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России сегодня снижена в 4,4 раза со 2 июля 2025 года, это может привести к росту цен на пшеницу на внутреннем рынке.

Ставка снижена с 248,3 рубля до 54,3 рубля за тонну, сообщил Минсельхоз РФ. Она стала самой низкой со времени ее введения в июне 2021 года. Новая пошлина будет действовать до 8 июля включительно. 

Низкие экспортные пошлины могут способствовать увеличению объемов продаж на зарубежные рынки. Это приведет к повышению цен на внутреннем рынке, что будет выгодно фермерам и агрокомпаниям, считают эксперты специализированного портала «Grain-info».

Между ценами на муку и пшеницу существует прямая корреляция, поскольку в стоимости муки 85-90% цены зерна, пояснял РБК президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Александр Гуревич. При этом, когда дорожает зерно, цена на муку не повышается пропорционально — хлебопеки не покупают дорогую муку, поскольку торговые сети стараются не повышать цены на хлеб.

Введение механизма постоянного регулирования экспорта зерна в 2021 году было обусловлено необходимостью стабилизировать цены на подорожавшие вслед за пшеницей муку и хлеб. Власти ввели плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с возвратом полученных от них денег на субсидирование компаний-сельхозпроизводителей. 

Согласно прогнозу аналитиков S&P Global, урожай пшеницы в России в 2025 году составит 87,5 миллиона тонн, это больше, чем в прошлом, но ниже показателей 2022-2023 годов. 

По оценке АЦ «Русагротранса», в 2024 году экспорт российского зерна стал рекордным — 72 миллиона тонн. Ключевыми странами-импортерами стали Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Бангладеш.

Еще по теме
Wildberries запустил персонального ИИ‑ассистента
Wildberries станет оператором связи
Клиенты Wildberries смогут продавать товары друг другу
Стоимость десятка яиц опустилась ниже ста рублей
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин раскрыл военные траты России
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
Алтайский серпантин: какой будет новая дорога на перевале Кату‑Ярык
Сестра 17-летнего Адама Кадырова сообщила о его свадьбе
Обсуждение (2)
Картина дня
Макрон рассказал Зеленскому о неуступчивости Путина
Меркель указала на способ остановить конфликт на Украине
Минпромторг обяжет авиакомпании иметь 50% российских самолетов
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Путин раскрыл военные траты России
19
Турецкая газета обратила внимание на сбывшиеся предсказания Путина
19
Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла
14
Лавров исключил стратегическое поражение России
13
Лукашенко призвал народ молиться за то, что Белоруссия не воюет