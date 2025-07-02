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Меркель указала на способ остановить конфликт на Украине

Источник:
Die Zeit
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель
Фото: © пресс-служба президента РФ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что украинский конфликт можно решить только дипломатическим путем, взяв на вооружение опыт Холодной войны.

«Без диалога эта война точно не закончится. <…> Именно так мы пережили Холодную войну, и именно так мы должны пройти через то, что нам готовит будущее», — приводит газета Die Zeit слова Меркель, сказанные ей на политическом мероприятии в Шверине.

По мнению экс-канцлера, остановить эскалацию конфликта на Украине поможет именно опыт Холодной войны и установление дипломатических контактов со всеми сторонами.

Ранее в интервью изданию Berliner Zeitung Меркель заявила, что Западу не следует игнорировать интересы России.


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