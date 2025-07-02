Владимир Тарасенко перешел в «Миннесоту Уайлд»

Российский хоккеист Владимир Тарасенко перешел в «Миннесота Уайлд», имя игрока появилось в составе на официальном сайте клуба. Для 33-летнего форварда это может стать последним шансом перезапустить карьеру.

«Есть много причин, по которым он нам подходит. Его послужной список побед. Его список заброшенных шайб. Он крупный. У него большой опыт. Я думаю, ему нужен новый старт, и мы то место, куда Владди может прийти и, надеюсь, вернуться в форму, в которой он был в прошлые годы. Я знаю, что он этому рад, и мы рады его видеть», — цитирует генерального менеджера «Миннесоты» Билла Герина сайт НХЛ.

Соглашение с двукратным обладателем Кубка Стэнли рассчитано до конца сезона 2025/26. Компанию форварду в новом клубе составят еще три россиянина: Кирилл Капризов, Яков Тренин и Данила Юров, также играющие в нападении.

«Я знаю, что мне еще предстоит завоевать свое место в составе, это не что-то гарантированное, но я очень рад этой возможности и с нетерпением жду возможности приехать и помочь команде, насколько смогу», — заявил журналистам Тарасенко во вторник, 1 июля.

Россиянин выступает в НХЛ с 2013 года. После 11 сезонов в «Сент-Луис Блюз», с которым он завоевал свой первый Кубок Стэнли, Тарасенко с переменным успехом успел поиграть за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторз», «Флорида Пантерз» и «Детройт Ред Уингз». В составе «Пантер» в сезоне 2023/24 хоккеист завоевал второй трофей, после чего подписал двухлетний контракт с «Детройтом».

В «Ред Вингз» Тарасенко провел свой худший сезон, набрав 33 очка в 80 матчах с показателем полезности -13, после чего клуб решил обменять его в «Миннесоту» на будущую компенсацию (future considerations).

Некоторые спортивные эксперты считают, что переход в «Уайлд» является для 33-летнего форварда последним шансом перезапустить карьеру в НХЛ.