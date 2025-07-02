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Страховые пенсии станут индексироваться дважды в год

Источник:
ТАСС
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Страховые пенсии россиян с 2026 года будут увеличиваться дважды, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии кабмина.

«С 2026 года их стрaховые пенсии <...> станут дважды увеличиваться», — цитирует ТАСС Мишустина. С февраля они будут повышаться по уровню инфляции за прошедший год, а с апреля увеличиваться с учетом роста доходов Соцфонда, уточнил он.

Мишустин напомнил, что страховые пенсии с 1 января 2025 года сначала подняли на 7,3%, а затем по поручению президента провели их дополнительное повышение в 9,5%, исходя из инфляции.

Премьер-министр подчеркнул важность возобновления индексации страховой пенсии для работающих граждан по инициативе главы государства.


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