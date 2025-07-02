НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд арестовал группу задержанных в Баку россиян

Источник:
Sibnet.ru
235 0
Суд
Фото: © U.S. Airmen

Суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца группу россиян из минимум десяти человек, задержанных по подозрению в участии в преступных группировках. Российская сторона считает это реакцией на дело в Екатеринбурге, где после задержания погибли двое представителей азербайджанской диаспоры.

Первыми в Азербайджане были задержаны исполнительный директор Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов «Sputnik–Азербайджан». Также, по данным телеграм-канала пишет «База», среди задержанных сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев, айтишник Дмитрий Безуглый, некий 23-летний Сергей Софронов из Череповца, пишет «База».

Россияне обвиняются в транзите наркотиков из Ирана, их обороте через интернет и кибермошенничестве, сообщило агентство АПА со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Задержания граждан России в Баку начались сразу после новостей о задержании в Екатеринбурге группы этнических азербайджанцев по делу об убийствах из-за раздела сфер влияния в бизнесе, и гибели двух задержанных. 

Еще по теме
«Ангарский маньяк» признался в еще одном убийстве
Кремль назвал задержания журналистов «эмоциональной» реакцией Баку
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии
Азербайджан заявил о тяжелых травмах на телах умерших в Екатеринбурге
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин раскрыл военные траты России
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
Алтайский серпантин: какой будет новая дорога на перевале Кату‑Ярык
Сестра 17-летнего Адама Кадырова сообщила о его свадьбе
Обсуждение (0)
Картина дня
Макрон рассказал Зеленскому о неуступчивости Путина
Меркель указала на способ остановить конфликт на Украине
Минпромторг обяжет авиакомпании иметь 50% российских самолетов
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

Алексей Федорович 1974

Иваной даже по самой тупой логике никак бы не смог украсть столько без ведома Шойгу!

olegsbeglov

Что вы ,что вы. Кужегетыч святой человек, подчиненные виноваты.

Kukuh88

А чего медаль "За взятие невесты" не дали? А то может он и беспилотник сбил, когда в небо на свадьбе...

pepelmetal

Дипломатический путь уже проходили, что там эта мадам говорила - "никто не собирался выполнять соглашений"...