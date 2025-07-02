Суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца группу россиян из минимум десяти человек, задержанных по подозрению в участии в преступных группировках. Российская сторона считает это реакцией на дело в Екатеринбурге, где после задержания погибли двое представителей азербайджанской диаспоры.

Первыми в Азербайджане были задержаны исполнительный директор Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов «Sputnik–Азербайджан». Также, по данным телеграм-канала пишет «База», среди задержанных сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев, айтишник Дмитрий Безуглый, некий 23-летний Сергей Софронов из Череповца, пишет «База».

Россияне обвиняются в транзите наркотиков из Ирана, их обороте через интернет и кибермошенничестве, сообщило агентство АПА со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Задержания граждан России в Баку начались сразу после новостей о задержании в Екатеринбурге группы этнических азербайджанцев по делу об убийствах из-за раздела сфер влияния в бизнесе, и гибели двух задержанных.