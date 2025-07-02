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СМИ узнали, поставки какого оружия Украине прекратили США

Источник:
NBC
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Оружие для армии Украины
Фото: © The Department of Defense

Американская военная помощь, которая была приостановлена Украине, включает критически важные для украинской армии системы вооружений, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

США приостановили поставки Вооруженных силам Украины (ВСУ) зенитных ракет Patriot и Stinger, противотанковых ракет Hellfire, высокоточных ракет GMLRS, ракет класса «воздух-воздух» AIM, артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, рассказали источники.

Ранее издание Politico сообщило, что Пентагон остановил поставки вооружений Киеву. Такое решение принял глава политического отдела Минобороны Элбридж Колби. Причина — истощение собственных запасов вооружений.

Приостановка коснулась помощи, которую обещал предоставить бывший президент США Джо Байден. Часть вооружений уже находится в Европе, но перед передачей Украине партию задержали.

Украина беспрестанно обращается к США и Европе с просьбой предоставить ей дополнительные вооружение, в том числе средства ПВО.

Российские власти требуют прекратить поставки вооружений Украине. Кремль называет это ключевым условием для мирного урегулирования конфликта.

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olegsbeglov

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Алексей Федорович 1974

Иваной даже по самой тупой логике никак бы не смог украсть столько без ведома Шойгу!