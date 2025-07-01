Путин и Макрон впервые с сентября 2022 года поговорили

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в котором обсудил украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.

«Разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном носил содержательный характер», — говорится в сообщении. Кто кому позвонил, не уточняется.

Президенты подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам.

Главы государстве согласились, что урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы должно быть достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами, и подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома.

«Путин напомнил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм», — отмечается в релизе.

Возможные мирные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии, подчеркнул президент России.

Последний раз президенты России и Франции проводили телефонную беседу в сентябре 2022 года.