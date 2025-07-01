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Бывший замминистра обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии

Источник:
ТАСС
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Бывший замминистра обороны Тимур Ивано
Бывший замминистра обороны Тимур Ивано
Фото: © Официальный телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции

Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии общего режима бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по итогам рассмотрения его первого уголовного дела — о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

«Окончательно назначить Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 100 миллинов рублей», — приводит ТАСС приговор судьи Сергея Подопригорова. 

Кроме того, суд лишил Иванова права занимать административные должности сроком на четыре года и назначил два года ограничения свободы. У него также конфискована вся недвижимость и более 60 миллионов рублей наличными. 

После оглашения приговора защита Иванова заявила  что обжалует решение суда. «С приговором мы не согласны и обязательно его обжалуем в апелляционном порядке в установленный законом срок», — отметил адвокат Денис Балуев.

Второе дело, по которому проходит Иванов, касается получения взяток. Оно до суда пока не дошло.

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