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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

FT предупредила, что без помощи ВСУ продержатся только полгода

Источник:
Financial Times
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Конфликт на Украине складывается все более негативно для Киева, и уже к осени ситуация на фронте может стать критической, пишет со ссылкой на европейских чиновников политический обозреватель Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

«Украина может достичь критической точки уже в течение шести месяцев, если не получит новую военную помощь в значительном объеме», — приводит обозреватель слова одного из источников.

По словам Рахмана, некоторые западные чиновники высказываются еще мрачнее, предупреждая о риске «катастрофического провала», если Вооруженные силы Украины (ВСУ) «будут доведены до предела и не получат существенного увеличения военной и финансовой помощи от западных союзников».

Ранее газета The Telegraph сообщила, что президент Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге начал осознавать, что Украина не способна победить Россию на поле боя.

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Nik3316

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pepelmetal

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pepelmetal

Это по телемарафону сказали🤣🤡?

Kukuh88

А чего медаль "За взятие невесты" не дали? А то может он и беспилотник сбил, когда в небо на свадьбе...