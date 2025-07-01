FT предупредила, что без помощи ВСУ продержатся только полгода

Конфликт на Украине складывается все более негативно для Киева, и уже к осени ситуация на фронте может стать критической, пишет со ссылкой на европейских чиновников политический обозреватель Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

«Украина может достичь критической точки уже в течение шести месяцев, если не получит новую военную помощь в значительном объеме», — приводит обозреватель слова одного из источников.

По словам Рахмана, некоторые западные чиновники высказываются еще мрачнее, предупреждая о риске «катастрофического провала», если Вооруженные силы Украины (ВСУ) «будут доведены до предела и не получат существенного увеличения военной и финансовой помощи от западных союзников».

Ранее газета The Telegraph сообщила, что президент Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге начал осознавать, что Украина не способна победить Россию на поле боя.