Депутат Госдумы Сардана Авксентьева обратилась к министру юстиции РФ Константину Чуйченко с предложением сократить минимальный срок между подачей заявления и регистрацией брака с 30 до 10 дней.

«Считаю необходимым внести изменения в действующее законодательство Российской Федерации (в частности, в статью 11 Семейного кодекса РФ), направленные на сокращение минимального срока между подачей заявления и регистрацией брака с 30 календарных дней до 10», — приводит РИА Новости текст обращения.

Авксентьева отметила, что согласно статье 11 Семейного кодекса РФ, заключение брака может быть произведено только по истечении месяца со дня подачи заявления, но такой длительный срок ожидания не всегда удобен для граждан и «создает избыточную бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации брака».

В то же время в странах ЕАЭС уже пересмотрены требования к сроку ожидания заключения брака, установлены более гибкие и короткие сроки. В пример депутат привела Казахстан, где с 2022 года срок ожидания был официально сокращен с одного месяца до 15 дней.

По мнению Авксентьевой, сокращение этого срока позволит гражданам России существенно быстрее реализовать право на вступление в брак, без необоснованных бюрократических задержек.