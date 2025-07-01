НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Срок между заявлением и регистрацией брака призвали сократить

Источник:
РИА Новости
276 1

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева обратилась к министру юстиции РФ Константину Чуйченко с предложением сократить минимальный срок между подачей заявления и регистрацией брака с 30 до 10 дней.

«Считаю необходимым внести изменения в действующее законодательство Российской Федерации (в частности, в статью 11 Семейного кодекса РФ), направленные на сокращение минимального срока между подачей заявления и регистрацией брака с 30 календарных дней до 10», — приводит РИА Новости текст обращения.

Авксентьева отметила, что согласно статье 11 Семейного кодекса РФ, заключение брака может быть произведено только по истечении месяца со дня подачи заявления, но такой длительный срок ожидания не всегда удобен для граждан и «создает избыточную бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации брака».

В то же время в странах ЕАЭС уже пересмотрены требования к сроку ожидания заключения брака, установлены более гибкие и короткие сроки. В пример депутат привела Казахстан, где с 2022 года срок ожидания был официально сокращен с одного месяца до 15 дней.

По мнению Авксентьевой, сокращение этого срока позволит гражданам России существенно быстрее реализовать право на вступление в брак, без необоснованных бюрократических задержек.

Еще по теме
Законы июля: удар по дропперам, мигрантам и иноагентам
Юрист разъяснил правила обеда на работе
Володин рассказал о вступающих с 1 июля в силу законах
Правила хранения персональных данных изменятся в России
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин раскрыл военные траты России
Алтайский серпантин: какой будет новая дорога на перевале Кату‑Ярык
Сестра 17-летнего Адама Кадырова сообщила о его свадьбе
Мерц объяснил нежелание разговаривать с Путиным
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

цена выросла, трубопроводный газ из России, да и СПГ тоже, через другие страны идет в ЕС, а Путин будет...

pepelmetal

"Закрывая горючую воду, приговаривайте - вот тебе Путин" 🤣

pepelmetal

Это по телемарафону сказали🤣🤡?

Kukuh88

А чего медаль "За взятие невесты" не дали? А то может он и беспилотник сбил, когда в небо на свадьбе...