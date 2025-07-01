Трамп посоветовал Маску «свернуть лавочку и вернуться в ЮАР»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску придется свернуть бизнес и вернуться в ЮАР.

«Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы свернуть лавочку и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы кучу денег. Может быть, DOGE следовало бы хорошенько, пристально взглянуть на это?» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Маск пригрозилсоздать новую политическую партию, если будет принят законопроект Трампа One Big Beautiful Bill Act («Один большой прекрасный билль»), увеличивающий потолок госдолга США на рекордные 5 триллионов долларов.

DOGE — департамент эффективности правительства, который Маск курировал с момента прихода Трампа в власти и до конца мая. После ухода бизнесменом и президентом произошел конфликт из-за критики Маском законопроекта Трампа.

По данным СМИ, Маск просил, чтобы в этом законопроекте сохранились субсидии для электромобилей Tesla, и налоговые льготы на возобновляемую энергию. Но ему не удалось этого добиться.